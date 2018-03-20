Укргаздобыча создала новый топливный бренд

Государственная газодобывающая компания “Укргаздобыча” анонсировала ребрендинг торговой марки топлив Шебелинского газоперерабатывающего завода (Харьковская область).
Об этом сообщил коммерческий директор “Укргаздобычи” Сергей Федоренко.
“Мы компания, которая идет в ногу со временем, мы будем модернизироваться и развиваться. Поэтому Shebel – это бренд нашего завода и нашего топлива. Бренд, с которым мы будет работать на рынке”, – рассказала Федоренко.
Кроме того, между Укргаздобычей и сетью АЗС KLO был подписан меморандум о партнерском сотрудничестве на ближайшие три года.