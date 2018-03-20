В украинские стартапы инвестировали $400 млн

За последние пять лет украинским стартапам удалось привлечь более 400 млн долларов инвестиций.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

По его словам, на сегодняшний день в Украине запущено порядка 2000 стартапов, при этом данное число постоянно увеличивается. В 2016 году украинским инновационным компаниям удалось заключить 87 инвестиционных соглашений, что на 32% больше в сравнении с 2015 годом. Титарчук также подчеркнул, что всего за 5 лет отечественным стартапам удалось привлечь более 400 миллионов долларов.

Таким образом, по его словам, у Украины есть все необходимые ингредиенты, чтобы стать страной с инновационной экономикой.