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Украинцы смогут отслеживать динамику цен онлайн

Украинцы смогут отслеживать динамику цен онлайн

Министерство экономического развития и торговли Украины создало онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен.

Об этом сообщили в Офисе эффективного регулирования.

“Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы”, – рассказывает председатель BRDO Алексей Гончарук.

На сайте “Платформа эффективного регулирования”, созданном Минэкономразвития при поддержке Государственной регуляторной службы, а также Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO) и Инициативы Европейского Союза “EU4Business”, доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране. С помощью онлайн конструктора можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, выбрать временной промежуток, и программа покажет, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом.

Отмечается, что онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов. Информация представлена ​​также в региональном разрезе по областям.

Динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две недели. Динамика цен в онлайн-магазинах обновляется ежедневно. Индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.

Пользователь может редактировать график в соответствии со своими целями и загружать его на свой компьютер. Также есть возможность встроить отдельные графики в свой веб-сайт.

По материалам УКРИНФОРМ
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