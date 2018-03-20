ИИ помог выявить более половины вредоносных приложений

Google обнародовала отчёт о безопасности Android за 2017 год в рамках своих постоянных усилий по информированию пользователей о различных уровнях безопасности мобильной ОС.

Одним из ключевых моментов отчёта является тот факт, что встроенные функции безопасности Android в Google Play предотвратили установку 60,3% потенциально вредоносных приложений (PHA, Potentially Harmful Apps).

В значительной степени выявление такого ПО осуществляется службой Google Play Protect, которая теперь включена на более чем 2 миллиардах устройств. Google Play Protect работает на Android 4.3 или выше и постоянно сканирует приложения на предмет злонамеренной активности. Служба использует преимущественно машинное обучение для повышения эффективности борьбы с установкой PHA, но также применяет множество других методов и тактик, чтобы обеспечить безопасность пользователей и их данных.

Компания рассказала, что в рамках мер по повышению безопасности и качества ПО в 2017 году из магазина Play было удалено более 700 000 приложений за нарушение правил, что на 70 % больше, чем в 2016 году. Google упомянула также использование машинного обучения для обнаружения ПО, имитирующего популярные приложения, использующего неприемлемый контент или имеющего вредоносную направленность.

Google упомянула, что в прошлом году работала над улучшением процесса выпуска обновлений безопасности. В результате на 30 % больше устройств получили исправления, чем в 2016 году. Вдобавок ни одна критическая уязвимость Android не была опубликована до того, как компания выпустила против них обновления или заплатки.