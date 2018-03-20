Apple патентует «умную» систему оповещений

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило очередную патентную заявку Apple на разработку в области мобильных устройств и носимой электроники

Документ озаглавлен «Haptic Notifications» – тактильные уведомления.

Заявка на изобретение была подана в ноябре прошлого года, но на сайте USPTO описание разработки обнародовано только сейчас.

Apple отмечает, что мобильные гаджеты обычно оповещают пользователя о различных событиях вибросигналом одного типа. Поэтому по тактильным ощущениям сложно или невозможно понять, поступило ли SMS-сообщение, электронное письмо или же был пропущен голосовой вызов.

Apple патентует вполне очевидную идею – присваивать различным событиям разные вибросигналы. К примеру, о поступившем текстовом послании устройство проинформирует одной продолжительной вибрацией, а о телефонном звонке – серией коротких и резких.

Разработка Apple пригодится прежде всего в носимых устройствах, которые постоянно соприкасаются с рукой пользователя. В этом случае владелец гаджета по тактильным ощущениям сможет сразу понять, какое событие произошло.