С начала года жители Львовщины на 25% увеличили долги за потребленный газ

С начала года задолженность за природный газ потребителей Львовской области перед ООО «Львовгаз сбыт» выросла на 293 млн грн. По состоянию на 1 марта она достигает 1,5 миллиарда грн. Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

Рост долга и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей региона. Ведь из-за отсутствия средств ООО «Львовгаз сбыт» не может своевременно рассчитаться с государственным поставщиком – НАК «Нафтогаз Украины» – за полученный природный газ и оперативно заказать необходимые объемы для последующего обеспечения газом потребителей.

«Уклоняются от оплаты за потребленный газ преимущественно владельцы больших частных домов, в то время как потребители с небольшими доходами стараются вовремя рассчитываться. И такая тенденция в регионе наблюдается не первый год, – отметила начальник отдела расчетов за газ ООО «Львовгаз сбыт» Ольга Чабан.

В случае трудностей с погашением задолженности, для того, чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать долги, специалисты «Львовгаз сбыта» рекомендуют своим клиентам заключить график погашения задолженности. Если же потребитель находится в сложном финансовом положении – обратиться в органы социальной защиты для назначения государственной помощи.