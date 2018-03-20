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Опережаем Гонконг и Гану: Украина стала лидером по экспорту курятины в Евросоюз

Опережаем Гонконг и Гану: Украина стала лидером по экспорту курятины в Евросоюз

В прошлом году Украина заняла первое место в рейтинге стран-экспортеров, поставляющих мясо курицы на территорию Европейского Союза.

На данный момент в нашей стране продолжает расти производство мяса бройлеров.

В прошлом году Украина экспортировала 163 тысячи тонн мяса птицы. Таким образом, удалось нарастить экспорт на 41,9%. Одна из главных причин такой тенденции является низкая себестоимость производства мяса в Украине, сообщает УБР со ссылкой на Agro Polit.

Второе место в рейтинге занял Гонконг, поставивший в страны Евросоюза 148 тысяч тонн.

Третье место заняла Гана с показателем экспорта курятины в ЕС на уровне 135 тысяч тонн.

Международные эксперты говорят о том, что Украина может стать лидером в этой сфере.

Розничная цена на курятину также отличается существенно.

Например, в супермаркете Германии тушка курицы стоит 5 евро за 1 килограмм, что в три раза дороже, чем в Украине.

По данным Государственной фискальной службы Украина экспортировала 19,69 тысяч тонн только за январь 2018 года, а вот индюшатина никого не интересует.

В эту цифру входит мясо птицы и субпродукты. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В денежном выражении экспорт этой продукции увеличился в 2,3 раза до 30,4 миллионов долларов.

По материалам УБР
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