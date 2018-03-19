Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

Канада выделит Украине несколько миллионов долларов для ВСУ

Канада выделит Украине несколько миллионов долларов для ВСУ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о том, что руководство этой страны приняло решение выделить Украине $4,6 млн на проведение учений Вооруженных сил и обеспечение специального оборудования для украинской армии.

Слова министра приведены в сообщении правительства Канады.

“Канада безоговорочно продолжает оказывать свою поддержку народу Украины. Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины”, – подчеркнула Х.Фриланд.

При этом в сообщении отмечается, что финансирование Канады предназначено для оказания первой помощи и подготовки для военных.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018