Канада выделит Украине несколько миллионов долларов для ВСУ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о том, что руководство этой страны приняло решение выделить Украине $4,6 млн на проведение учений Вооруженных сил и обеспечение специального оборудования для украинской армии.

Слова министра приведены в сообщении правительства Канады.

“Канада безоговорочно продолжает оказывать свою поддержку народу Украины. Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины”, – подчеркнула Х.Фриланд.

При этом в сообщении отмечается, что финансирование Канады предназначено для оказания первой помощи и подготовки для военных.