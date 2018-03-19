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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,09 грн до 26,35 грн, или на 1,0%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 25,92 грн до 26,42 грн, или на 1,9%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,89/26,25 до 26,32/26,71.

Таким образом, и покупка, и продажа выросли на 1,7%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,4% до 1,5%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, росту доллара продолжают способствовать увеличение «горячих» остатков в гривне на корсчетах в НБУ, а также продолжающееся с прошлой среды укрепление «американца» на мировых рынках.

По мнению эксперта, на начавшейся неделе ожидается дальнейшее роста курса доллара.

“Безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн”, – прогнозирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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