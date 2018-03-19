Сотрудник криптовалютной биржи в Дубае украл более $200 тысяч - СМИ

По сообщениям газеты Khaleej Times в Дубае, местная криптовалютная торговая платформа поймала сотрудника, который воровал криптовалюты. По предварительным данным он присвоил себе 800 000 дирхамов (около $218 000). Название биржи, так же как и имя сотрудника, не раскрываются.

Обвиняемый является экспертом в управлении системами криптовалютной торговли. Он смог обойти программное обеспечение, которое использовалось для записи криптовалютных транзакций.

Сотрудник брал небольшой процент от средств, торгуемых на бирже. Он пользовался своим доступом к системе для создания поддельных счетов. В базу данных платформы он добавлял несоответствующую действительности информацию.

По словам работодателя, причин на то, чтобы подозревать этого работника, не было.

Руководство компании обнаружило, что криптовалютные транзакции были непоследовательными и не соответствовали записям в системе. Но, из-за недостатка опыта в области внедрения систем безопасности, определить мошенника сразу не удалось. К тому же вся команда использовала учетную запись администратора для доступа к веб-сайту. Обвиняемый медленно накапливал конвертированную сумму и был пойман после обнаружения файлов на его персональном компьютере. Он использовал поддельные имена пользователей и учетные записи при взаимодействии с клиентами (возможными покупателями) в Интернете. Украденные средства он хотел потратить на покупку дома, но его мечты разбились вдребезги, когда компания подала против него иск.

Руководство биржи обратилось в департамент экспертизы и урегулирования споров в Дубае для расследования инцидента и подсчета убытков, понесенных компанией.