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Hyundai представил машину-амфибию (фото)

Hyundai представил машину-амфибию (фото)

Компания Hyundai предложила на суд зрителей на Женевском автосалоне концептуальный электрокар Kite. Основной изюминкой этого «малыша» является возможность превращаться из машины в водный мотоцикл.

Дизайн автомобиля создавали студенты Европейского института дизайна в Турине совместно с дизайн-центром Hyundai, расположенным в Германии. Основной задачей дизайнеров являлась ликвидация или уменьшение барьеров между внешним и внутренним пространством, чтобы в результате получить машину с оригинальным и веселым дизайном, передает ЦТС.

В концептуальном электрокаре нет дверей, крыши и окон. По мнению дизайнеров, плавные линии корпуса передают идею о плавании, свободе, свободном времени. Дизайнеры поясняют, что их детище должно навевать идеи об отдыхе у воды.

Автомобиль и водный мотоцикл передвигаются с помощью электропривода с четырьмя двигателями, которые поместились в колесах. Для движения по воде предусмотрена гидротурбина.

Водитель с машиной может взаимодействовать на расстоянии посредством приложения в смартфоне. Однако о серийном производстве этого гибрида пока речи не ведут.

По материалам УБР
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