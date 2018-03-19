Найденные в гараже машины сделали владельца миллионером

Два месяца назад в одном из американских гаражей были обнаружены забытые спорткары. Эта история всколыхнула автомир тогда, а сейчас получила новый виток развития. Самые дорогие автомобили из найденной коллекции были проданы на аукционе и принесли в общей сложности 3,5 миллиона долларов.

Машины находятся в отличном состоянии и не нуждаются в серьезном ремонте или реставрации. Владелец решил не вкладываться в их восстановление, а сразу выставить на аукцион. Решено было продать спорткары с помощью Gooding & Company в штате Флорида, сообщает mmr.

Крупная сумма выручки была ожидаема, так как их прежний владелец уделял большое внимание техническому состоянию машин. Он пользовался услугами одного механика, а когда он погиб в автокатастрофе, то законсервировал коллекцию на долгие 25 лет.

Владелец продал все машины из коллекции, но Triumph TR6 1976 року и Morgan 8 1978 года он все же оставил себе. Родстер Shelby Cobra 1966 года с семилитровым двигателем на восемь цилиндров ушел с молотка 1,045 млн долларов. Спорткар Ferrari 275GTB привлек внимание большего количества покупателей и был продан за 2,53 миллиона долларов. Эта цена объясняется редкостью лота. Таких Ferrari было выпущено всего 80 штук с алюминиевым кузовом. Кто стал покупателем автомобилей, аукционный дом так и не раскрыл.