В Украине 7 тыс. человек объявлены в розыск из-за неуплаты алиментов.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов.

Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием. 7 тыс. человек объявлены в розыск, 5,5 тыс. исполнений общественно полезных работ, 82 397 запретов на выезд за границу, 79 843 запретов управлять авто, 79 591 запретов пользоваться оружием”, – сообщил он.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко сообщал, что в Украине почти 62 тысячи человек на сегодняшний день имеют задолженность по уплате алиментов больше года. “Мы имеем новые инструменты воздействия на неплательщиков алиментов. Сейчас наполняется реестр. Около 170 тысяч неплательщиков уже есть на данный момент в реестре, но количество постоянно увеличивается. По состоянию на сегодня около 70 тысяч должников были ограничены в выезде за границу”, – сообщал Петренко в начале марта.