Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине, в том числе предложенный Министерством аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахонен.

Она подчеркнула, что ее устраивает любой сценарий запуска рынка земли. В том числе и продажа земли ограниченным объемом (до 300 га) в одни руки только физическим лицам – гражданам Украины, который ранее предлагало министерство.

“Сейчас украинские компании сосредоточены главным образом на производстве зерновых. Мы ожидаем, что после того, как рынок откроется и в страну пойдут инвестиции, компании начнут создавать производства с высокой добавленной стоимостью”, – сказала она.

“И со временем это должно привести к тому, что холдинги адаптируют размеры своих земельных угодий. А как Украина будет проводить земельную реформу, сколько будут разрешать покупать землевладельцам или компаниям, решать правительству”, – заявила Кахонен.

Ранее заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк рассказал о проекте земельной реформы, который будет строиться на трех принципах. Земля будет продаваться, купить ее смогут только физические лица и только граждане Украины.

Таким образом, Министерство аграрной политики планирует запустить развитие мелкого и среднего фермерства в стране и увеличить эффективность использования земли, не допустив при этом монополизации земельного рынка.