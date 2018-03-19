США почти вдвое увеличили экспорт нефти в 2017 году

Экспорт нефти из США вырос практически вдвое в 2017 году по сравнению с предыдущим годом и в среднем составил 1,1 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Рост поставок обеспечили увеличение внутренней добычи сырья, развитие инфраструктуры и ценовой фактор, пишет EIA.

В прошлом году США также расширили географию экспортных поставок – до 37 направлений по сравнению с 27 годом ранее.

Основным импортёром американской нефти в США осталась Канада, но при этом её доля в совокупном объёме экспорта продолжила снижаться и опустилась до 29 процентов в 2017 году по сравнению с 61 процентом в 2016-м.

Следом за Канадой с 20-процентной долей идёт Китай.

Поставки нефти в Индию, которая в 2016 году не закупала американское сырьё, составили 22 000 баррелей в сутки в 2017-м. Её доля в совокупном объёме экспорта США составила 2 процента – она делит 10-ю строчку с Испанией.

В декабре 2015 года США сняли запрет на экспорт нефти, после чего стали активно наращивать поставки сырья за рубеж.

За счёт этого доля нефти в общем объёме экспорта углеводородов США достигла 18 процентов, предыдущий максимум на уровне 13 процентов был установлен в 1999 году.

В своём мартовском обзоре EIA прогнозирует, что добыча нефти в США вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвёртому кварталу 2018 года.

По расчётам ведомства, разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI и европейским маркерным сортом Brent – спред Brent-WTI – в среднем составит $3,96 за баррель в 2018 году.