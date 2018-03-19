Газпром увеличил добычу и экспорт газа в первой половине марта

Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье за 15 дней марта на 29 процентов до 9,7 миллиарда кубометров и нарастил производство топлива на 18 процентов до 22,6 миллиарда кубометров.

За два с половиной месяца, с 1 января по 15 марта, Газпром увеличил поставки в дальнее зарубежье на 3 процента до 44,4 миллиарда кубометров и добыл 109,9 миллиарда кубометров, что на 2 процента выше, за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году Газпром добыл 471 миллиард кубометров и экспортировал 194,4 миллиарда кубометров.

Отметим, в начале марта Газпром объявил о запуске процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом Украины на поставку и транзит газа Евросоюзу после решения Стокгольмского арбитражного суда обязать Газпром выплатить Нафтогазу $2,6 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Еврокомиссия получила заверения Москвы и Киева о бесперебойном транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу.