Deutsche Bank выплатил 2,3 млрд евро бонусов за 2017 год

Deutsche Bank выплатил бонусы сотрудникам на сумму 2,3 млрд евро за 2017 год, говорится в материалах кредитной организации.

Согласно годовому отчету, 12 топ-менеджеров банка отказались от выплат за прошлый год после скандала с завышенными заработными платами, несмотря на серьезные финансовые потери банка.

«Если мы хотим соответствовать нашим требованиям стать ведущим европейским банком, то мы должны инвестировать в наших сотрудников, чтобы продолжать предлагать лучшие решения для наших клиентов», — сказал в письме акционерам главный исполнительный директор банка Джон Крайн.

Банк ожидает, что его доходы вырастут в 2018 году после снижения на 12% в 2017 году. Благодаря слиянию с Postbank, Крайн ожидает, что прибыль составит порядка 900 млн евро, начиная с 2022 года.

Инвесторы также ожидают, что Deutsche Bank скорректирует в ближайшем будущем несоответствие между суммами бонусов и дивидендами. Дивиденды инвесторов за 2017 год составят 11 центов на акцию.