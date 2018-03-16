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Deutsche Bank выплатил 2,3 млрд евро бонусов за 2017 год

Deutsche Bank выплатил 2,3 млрд евро бонусов за 2017 год

Deutsche Bank выплатил бонусы сотрудникам на сумму 2,3 млрд евро за 2017 год, говорится в материалах кредитной организации.

Согласно годовому отчету, 12 топ-менеджеров банка отказались от выплат за прошлый год после скандала с завышенными заработными платами, несмотря на серьезные финансовые потери банка.

«Если мы хотим соответствовать нашим требованиям стать ведущим европейским банком, то мы должны инвестировать в наших сотрудников, чтобы продолжать предлагать лучшие решения для наших клиентов», — сказал в письме акционерам главный исполнительный директор банка Джон Крайн.

Банк ожидает, что его доходы вырастут в 2018 году после снижения на 12% в 2017 году. Благодаря слиянию с Postbank, Крайн ожидает, что прибыль составит порядка 900 млн евро, начиная с 2022 года.

Инвесторы также ожидают, что Deutsche Bank скорректирует в ближайшем будущем несоответствие между суммами бонусов и дивидендами. Дивиденды инвесторов за 2017 год составят 11 центов на акцию.

По материалам Банки.ру
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