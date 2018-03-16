Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

В течение года украинцам вернули 6 млн грн за некачественные товары и услуги

В течение года украинцам вернули 6 млн грн за некачественные товары и услуги

В течение 2017 года в территориальные органы Госпотребслужбы поступило более 19,7 тысяч предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам рассмотрения этих обращений в 39% требования граждан удовлетворены, сообщают в Госпотребслужбе.

Отмечается, что за последнее время осведомленность украинского потребителя о своих правах возросла, о чем свидетельствует и увеличение в разы количества обращений граждан, поступающих в ведомство. Однако анализ качества подготовки обращений свидетельствует о недостаточной юридической осведомленности самих потребителей в сфере защиты своих прав, считает глава Госпотреслужбы Владимир Лапа.

По его словам, покупатели обычно знают об уголках потребителя, которые находятся в магазине, а также о существовании законе “О защите прав потребителей”, однако мало используют этот инструмент, чтобы отстаивать свои интересы.

Поэтому в службе намерены в дальнейшем распространять разъяснения по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей, поднимать указанную проблематику через средства массовой информации, работать с ассоциациями и профильными вузами, заявил Владимир Лапа.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018