Более 90% украинцев приходят в больницу со своими медикаментами

В течение 2017 года болели 81% украинцев, свидетельствуют данные опроса домохозяйств, который провела Государственная служба статистики.

Сообщили, что в течение года обращались за медицинской помощью, 79% опрошенных. Среди них 83% отметили, что обращались в поликлинику (кроме стоматолога), 30% – к семейному врачу в поликлинике, 14% – к стоматологу в государственном медицинском учреждении, 8% – к частному стоматологу, 4% – в платное медицинское учреждение или к врачу с частной практикой (кроме стоматолога) и 3% – в скорую медицинскую помощь.

Обращались за помощью к народному целителю, гомеопату, знахарю, экстрасенсу 0,4% человек.

Среди лиц, которые находились на стационарном лечении, 93% брали с собой в больницу медикаменты, 78% – еду, 64% – постельное белье.

Доля больных, которые не брали ничего из перечисленного, составила всего 4%.

Госстат провел опрос украинцев, которые входят в состав 8 тыс. домохозяйств, в октябре 2017 года.