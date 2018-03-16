Данилюк рассказал, почему МВФ "забраковал" новый налог в Украине

Обращение в Международный валютный фонд (МВФ) по вопросу введения в Украине налога на выведенный капитал (НВК) усложнило этот процесс. Такое мнение выразил министр финансов Александр Данилюк, пишет Сегодня.

Данилюк подчеркнул, что законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери при замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Минфин предлагает предусмотреть эти компенсаторы в Бюджетной резолюции и направить ее в парламент пакетом с законопроектом об НВК.

“Почему МВФ отреагировал негативно? Потому что Администрация Президента почему-то решила отправить туда сам законопроект. Конечно, МВФ видит риски, что есть план внедрить такой законопроект без компенсаторов”, – отметил он в эфире радио “НВ”.

Он также напомнил, что, по расчетам Минфина, бюджетные потери от замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал составят 25 млрд грн в первый год, во второй – 31 млрд грн. По словам Данилюка, компенсировать эти потери можно только путем сокращения бюджетных расходов, при этом компенсаторы следует согласовать не только с правительством.

“Это должно быть согласовано всеми коллегами в Кабмине и не только. Бюджет касается всех – и местных органов власти, всех органов власти, в том числе Верховной Рады. Если эти компенсаторы будут найдены, мы направим этот проект закона в парламент”,- сказал Данилюк.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров. При этом Порошенко, в свою очередь, отметил, что готов к компромиссам по законопроекту о налоге на выведенный капитал. Так, президент согласен на введение этого налога на для части бизнеса.

“Я готов к любым компромиссам… На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса”, – рассказал Порошенко.

Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов, 20% для приравненных платежей.