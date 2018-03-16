Украина разорвет программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров Украины готовит решение, которым разорвет программу экономического сотрудничества с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Речь идет о второй программе, подписанной в 2011 году. Первую программу экономического сотрудничества с РФ подписал экс-президент Виктор Янукович еще в 2007 году.

“Готовим решение правительства и, думаю, в среду его уже примем – о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была подписана [c Россией] в 2011 году. Мы будем все делать, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине. Поэтому и [ведется] наша санкционная политика”, – заявил Гройсман в комментарии “112 Украина”.

По его словам, Украина видит свой экономический потенциал в развитии отношений с западными странами.

“Безусловно, у нас есть экономический интерес. И мы свой интерес ищем не на Востоке, а на Западе. И не позволим России спекулировать на украинском рынке. Поэтому наша политика состоит в том, что мы будем максимально развивать собственную экономику, будем ограничивать и ликвидировать любое сотрудничество со страной-агрессором”, – сказал Гройсман.