Bitcoin резко подешевел: что будет дальше

В пятницу, 16 марта, курс криптовалюты Bitcoin держится в районе 8 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. 15 марта, Bitcoin падал ниже психологической отметки в 8 тыс. долларов, после этого произошла небольшая коррекция курса, пишет Сегодня.

Максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 8 329 долларов за “монету”. Пик курса был достигнут в начале суток по времени биржи, то есть в 2:30 ночи по киевскому времени. После этого курс резко упал и к 4 утра по Киеву достиг минимума за сутки – 7 924 доллара.

По состоянию на 10:55 по киевскому времени биткоин стоит 8 235 долларов.

Альтернативные криптовалюты растут в цене: Ethereum подорожал на 3,65%, до 608,85 доллара, Ripple – на 6,58%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash – на 3,53%, до 919,3 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет 327,67 млрд долларов. На долю биткоина приходится 43% всего рынка криптовалют.

На днях аналитики уже прогнозировали, что курс Bitcoin ждет второе “дно”. Как предупредили эксперты Goldman Sachs, новое падение биткоина произойдет из-за очередной распродажи криптовалюты. В результате, предполагают специалисты, курс криптовалюты “провалится” до 7 тысяч долларов.

Схожие прогнозы дает аналитик CoinDesk Омкар Годбол: “В течение следующей недели или двух биткоин может протестировать отметку в 6 тыс. долларов -февральский минимум. Коррекция курса, скорее всего закончится в диапазоне от 8,6 до 9 тыс. долларов”.

Напомним, курс Bitcoin на этой неделе упал ниже 8 тыс. долларов впервые с середины февраля. Обвал произошел после того, как Google пообещал запретить рекламу криптовалют и связанных с ними услуг. Запрет обещают ввести летом-2018. Ранее подобные ограничения уже ввел Facebook.