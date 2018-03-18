В Европе активно раскупают новые автомобили

В феврале 2018 года рынок новых легковых автомобилей Евросоюза составил 1 125 397 единиц, что на 4,3% больше показателя 2017 года. И это лучший февральский результат за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба “Укравтопром” со ссылкой на материалы АСЕА.

В прошлом месяце почти все крупнейшие рынки Евросоюза показали рост, за исключением британского (-2,8%) и итальянского (-1,4%). Зато двухзначный рост зафиксирован на рынке Испании (+13,0%), значительно выросли рынки Германии и Франции, на 7,4% и 4,3% соответственно.

Крупнейшей в Европе площадкой для реализации автомобилей продолжает оставаться Германия, где за месяц было продано 261 749 легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Италия, жители которой в феврале приобрели 181 734 машины.

Замыкает лидерскую тройку Франция с результатом 168 893 проданных авто.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая реализовала на рынках ЕС 272 758 своих машин, при этом рост составил 9,4% по сравнению с прошлогодним февралем.

На втором месте PSA Group с результатом 193 738 проданных авто, что на 67,6% превышает февральский показатель 2017 года.

И третий результат по количеству проданных автомобилей у RENAULT Group – 120 024 шт. (рост 6,8%).

Всего за два месяца 2018 года в Европейском Союзе было зарегистрировано 2 378 965 новых легковых автомобилей, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что рост начинает замедляться на некоторых рынках, тем не менее, в Испании (+16,4%), Германии (+9,5%) и Франции (+3,4%) спрос на новые легковые автомобили демонстрирует неплохую динамику.