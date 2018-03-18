Petro ставит под угрозу репутацию криптовалют - аналитики

Аналитики Брукингского исследовательского института утверждают, что венесуэльская криптовалюта Petro (PTR), подкрепленная нефтью, вероятнее всего, нанесет ущерб криптовалютам, нежели поможет венесуэльцам избежать кризис, который в настоящее время переживает страна.

Следуя по стопам Венесуэлы, другие страны также стремятся выпустить свои собственные национальные криптовалюты. К примеру, Иран хочет попробовать свои силы, запустив собственный виртуальный токен, поддерживаемый правительством. В Турции также задумываются о создании национальной криптовалюты Turkcoin, подкрепленной ценными бумагами.

Petro привязана к запасам нефти Венесуэлы, а обменный курс Petro/боливар, по сообщениям, включает скидку, установленную венесуэльским правительством. Это, по мнению исследовательского института, означает, что Petro подвергается «произвольной корректировке коэффициента дисконтирования, колебаниям цен на нефть и коррумпированному правительству, которое манипулирует своей валютой».

«Существует настоящая опасность того, что Petro не только не устранит экономические трудности Венесуэлы, но и ослабит целостность криптовалют», – добавляют аналитики.

Исследователи отмечают, что иностранные инвесторы финансировали исключительно предварительную продажу Petro, что привело к притоку капитала. Так быть не должно, так как Венесуэла находится под международными санкциями.

Исследователи считают, чтоPetro был, по сути, уловкой для того, чтобы правительство смогло привлечь капитал, который не принесет никакой пользы самим гражданам. Кроме того, неясно, как иностранные инвесторы смогут использовать Petro, так как whitepaper гласит, что криптовалюта может быть использована только для оплаты налогов, сборов и коммунальных услуг в Венесуэле.