Сын Януковича уволил себя из своей же компании

Александр Янукович уволил себя с должности главы наблюдательного совета ЧАО “МАКО Холдинг” (Донецк) — холдинговой компании группы — в связи с ликвидацией набсовета. Об этом компания сообщила в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Такое решение Янукович как владелец 100% акций компании принял 13 марта 2018 г.

Янукович возглавлял набсовет с августа 2012 г.

Он также сменил генерального директора “МАКО Холдинг”: вместо возглавлявшего компанию с апреля 2014 г. Альберта Волобуева новым директором на трехлетний срок назначен Виктор Житник.