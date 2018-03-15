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Сын Януковича уволил себя из своей же компании

Сын Януковича уволил себя из своей же компании

Александр Янукович уволил себя с должности главы наблюдательного совета ЧАОМАКО Холдинг” (Донецк) — холдинговой компании группы — в связи с ликвидацией набсовета. Об этом компания сообщила в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Такое решение Янукович как владелец 100% акций компании принял 13 марта 2018 г.

Янукович возглавлял набсовет с августа 2012 г.

Он также сменил генерального директора “МАКО Холдинг”: вместо возглавлявшего компанию с апреля 2014 г. Альберта Волобуева новым директором на трехлетний срок назначен Виктор Житник.

По материалам Дело
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