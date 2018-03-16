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Польский бизнес хочет защиты от украинского импорта

Польский бизнес хочет защиты от украинского импорта

Польский бизнес обеспокоен резким ростом импорта из Украины, в первую очередь пищевого.

Об этом в ходе форума “Европа-Украина” в городе Жешув (Польша) заявила вице-президент украинско-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо.

По ее словам, польский аграрный бизнес взволнован отрицательным сальдо в торговле с Украиной.

Более того – польские компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.

Напомним, Мировая организация торговли допускает введение ограничений против импорта в случае, если его резкий рост представляет угрозу национальной промышленности.

Справка Finance.ua:

  • По результатам 2017 года украинский экспорт в Польшу возрос на 23,8%, составив $2,72 млрд.
По материалам Европейская правда
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