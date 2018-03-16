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Аэропорт Борисполь оснастят сотнями видеокамер наблюдения

Аэропорт Борисполь оснастят сотнями видеокамер наблюдения

В ближайшее время в международном аэропорту Борисполь установят большое количество видеокамер, которые будут контролировать весь процесс обращения с посылками, отправляемых через почтовые службы. Об этом в комментарии ЦТС сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Мы работаем над тем, чтобы посылки в аэропорту ни на секунду не исчезали из поля зрения. Для этого в течение месяца установим в аэропорту камеры”, – сказал министр.

По словам чиновника, за много лет в Борисполе сформировалась каста сотрудников, которые свое рабочее место считают своим личным бизнесом. С завидной периодичностью работники попадаются на воровстве.

В настоящее время руководитель аэропорта Борисполь и руководитель “Укрпошты” сформировали команду, которая будет физически отслеживать доставку всех посылок с самолета до сортировочной станции, заявил министр.

По материалам УБР
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