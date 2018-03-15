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Розенко рассказал, как будут монетизировать льготы на проезд

Розенко рассказал, как будут монетизировать льготы на проезд

Вице-премьер Павел Розенко объяснил, как будет функционировать система монетизации льгот на проезд в Украине. Это связано с “разогнанной” накануне волной по вопросу монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников, написал он в Facebook.

Накануне Кабмин утвердил порядок предоставления в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Так, финансирование расходов по предоставлению обналиченных льгот осуществляется за счет местных бюджетов.

Розенко перечислил основные принципы работы системы монетизации:

- льготы, согласно закону, будут предоставляться в безналичной (как сейчас) или наличной форме;

- решение о “монетизации льгот” будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабмин предоставил право именно местным органам решать вопрос относительно безналичной/монетизированной формы льгот;

- только тогда, когда местные власти примут решение о монетизации, вступает в действие и “Порядок предоставления льгот в наличной форме”, который был одобрен правительством;

- никаких ограничений в “30 поездок в месяц” правительство не утверждало. По словам Розенко, речь идет о дезинформации, “крутившейся” в СМИ. Он пояснил, что правительство утвердило минимальные социальные нормы — 30 поездок.

“Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику! Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников”, — добавил он.

- органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, которое не может быть ниже минимальной социальной нормы. То есть, если местные власти примут решение о монетизации льгот, они должны установить и соответствующие социальные нормативы.

По материалам Дело
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