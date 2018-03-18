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В Украине начался рост безработицы

В Украине начался рост безработицы

Уровень безработицы в Украине за февраль 2018 года вырос до 1,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Число зарегистрированных безработных составило 383,7 тыс. человек, против 378,9 тыс. в январе 2018 года (1,4%). Средний размер помощи по безработице в феврале был 2357 гривен.

По данным Госстата, из общего числа безработных 199 тыс. составили городские жители, 184,7 тыс. – сельские. В феврале без работы были 183,2 тыс. мужчин и 200,5 тыс. женщин.

При этом число вакансий для безработных за месяц выросло с 59,8 тыс. до 71,8 тыс. Ранее в НБУ дали неутешительный прогноз по трудовой миграции из страны.

По материалам Деньги.ua
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