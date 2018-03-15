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Великобритания откажется от российского газа

Великобритания откажется от российского газа

Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках мер, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй, передает Reuters.

“Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны”, – заявила Мэй.

Как отмечает издание, треть природного газа Великобритания получает из РФ.

“Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности”, – заявила она.

Напомним, британская премьер Тереза ​​Мэй 14 марта заявила, что Россия ответственна за попытку убийства бывшего российского шпиона и его дочери.

Мэй сообщила, что Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Также Правительство Великобритании предупреждало о готовности применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

По материалам reuters.com
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