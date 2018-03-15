Великобритания откажется от российского газа

Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках мер, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.
Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.
“Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны”, – заявила Мэй.
Как отмечает издание, треть природного газа Великобритания получает из РФ.
“Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности”, – заявила она.
Напомним, британская премьер Тереза Мэй 14 марта заявила, что Россия ответственна за попытку убийства бывшего российского шпиона и его дочери.
Мэй сообщила, что Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Также Правительство Великобритании предупреждало о готовности применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.