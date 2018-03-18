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Украину признали одной из самых дешевых для жизни стран мира

Украину признали одной из самых дешевых для жизни стран мира

Украина заняла шестое место в рейтинге самых дешевых для проживания стран мира. Соответствующий рейтинг был составлен американским порталом GoBankingRates.

Сообщается, что сам рейтинг состоит из 50 стран. При его составлении учитывались страны, где люди меньше всего тратят на жилье, продукты, товары и различные услуги. Все цены учитывались в долларовом эквиваленте, а стоимость проживания сравнивалась с ценами в Нью-Йорке.

Так, наиболее дешевой страной для проживания стала Индия, в то время как последнее место досталось Венгрии. Среди прочего в рейтинг также была включена Грузия (16 место), Молдавия (19 место), Белоруссия (27 место), Казахстан (31 место), Армения (34 место) и Азербайджан (35 место).

Ранее сообщалось, что украинский паспорт занял новое место в рейтинге привлекательности гражданств. Согласно результатам, больше всего в мире ценят гражданство Ирландии, Швейцарии, Португалии и Швеции.

Как оказалось, более всего зарабатывают иностранные специалисты в индийском городе Мумбаи. Второе место занял американский Сан-Франциско, а третье – швейцарский Цюрих.

По материалам Сегодня
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