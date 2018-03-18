Пассажиропотоки через аэропорты Украины в этом году выросли на 19%

За январь-февраль 2018 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,8%, а пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 19,3%.

Соответствующие данные обнародовала Государственная авиационная служба Украины.

“За январь-февраль 2018 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,8% и составили 1344,4 тыс. человек, в том числе международные – на 8,3% и составили 1197,4 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 19,3% и составили 2325,4 тыс. человек, в том числе в международном сообщении – на 20,2% и составили 2027,9 тыс. человек.

В январе-феврале 2018 года количество коммерческих рейсов, совершенных украинскими авиакомпаниями, возросло на 2,4% и составило 12 600, в том числе количество международных рейсов осталось на уровне показателя аналогичного периода прошлого года – 10 300.

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в января 2018 года выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, а пассажиропотоки через украинские аэропорты увеличились на 17,9%.