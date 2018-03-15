Сенат США одобрил законопроект, смягчающий ограничения для банковского сектора

Американский Сенат одобрил план освобождения небольших и средних по размеру банков от наиболее жестких требований, предусмотренных законом Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года.

Таким образом, американские законодатели сделали важный шаг к смягчению ограничений для финансового сектора, введенных после финансового кризиса, пишет газета The Wall Street Journal.

Законопроект, одобренный Сенатом, предусматривает увеличение до $250 млрд с $50 млрд планки для объема банковских активов, с которой фининститут становится системно значимым. Это освободит American Express Co., BB&T Corp., KeyCorp и другие банки от жестких требований и расходов, предусмотренных для системно важных финкомпаний, число которых сократится до 12 с 38.

Кроме того, на банки с активами менее $10 млрд не будет распространяться положение об ограничении операций на рынке за счет собственных средств (так называемое “правило Волкера”).

Помимо этого, банкам, выдающим в год менее 500 ипотечных кредитов, не придется предоставлять регуляторам данные о количестве кредитов, выданных лицам той или иной расы, а также с тем или иным уровнем доходов, при отсутствии явных сигналов кредитной дискриминации в финкомпании.

Авторы законопроекта утверждают, что смягчение ограничений будет способствовать росту кредитования и окажет поддержку экономике США. Однако его оппоненты опасаются возвращения ненужных финансовых рисков и негативных последствий для потребителей.