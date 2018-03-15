Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 58 0

Сенат США одобрил законопроект, смягчающий ограничения для банковского сектора

Сенат США одобрил законопроект, смягчающий ограничения для банковского сектора

Американский Сенат одобрил план освобождения небольших и средних по размеру банков от наиболее жестких требований, предусмотренных законом Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года.

Таким образом, американские законодатели сделали важный шаг к смягчению ограничений для финансового сектора, введенных после финансового кризиса, пишет газета The Wall Street Journal.

Законопроект, одобренный Сенатом, предусматривает увеличение до $250 млрд с $50 млрд планки для объема банковских активов, с которой фининститут становится системно значимым. Это освободит American Express Co., BB&T Corp., KeyCorp и другие банки от жестких требований и расходов, предусмотренных для системно важных финкомпаний, число которых сократится до 12 с 38.

Кроме того, на банки с активами менее $10 млрд не будет распространяться положение об ограничении операций на рынке за счет собственных средств (так называемое “правило Волкера”).

Помимо этого, банкам, выдающим в год менее 500 ипотечных кредитов, не придется предоставлять регуляторам данные о количестве кредитов, выданных лицам той или иной расы, а также с тем или иным уровнем доходов, при отсутствии явных сигналов кредитной дискриминации в финкомпании.

Авторы законопроекта утверждают, что смягчение ограничений будет способствовать росту кредитования и окажет поддержку экономике США. Однако его оппоненты опасаются возвращения ненужных финансовых рисков и негативных последствий для потребителей.

По материалам Dragon Capital
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018