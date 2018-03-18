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В Кабмине оценили инвестпотенциал Украины в области возобновляемой энергетики

В Кабмине оценили инвестпотенциал Украины в области возобновляемой энергетики

Инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики оценивается в 12 млрд евро. Об этом передает пресс-служба Минрегионразвития Украины.

“Мы оцениваем инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики в 12 млрд евро, которые необходимы до 2020 года для имплементации Национального плана по возобновляемой энергетики”, – заявил Зубко.

Также, по его словам, Украина стремится не только уменьшить энергопотребление и модернизировать коммунальные предприятия, но и развивать возобновляемую энергетику, отказываясь от классических энергоносителей. “Мы приняли несколько законов, которые позволяют при производстве тепла из альтернативных источников энергии в коммунальных предприятиях дополнительно устанавливать стимулы, тем самым мотивировать инвестиции в это направление. Также ожидаем принятия парламентом законопроекта по защите инвестиционной составляющей коммунальных предприятий, полученной от международных финансовых организаций на реализацию проектов в Украине”, – отметил Зубко.

Также, по его словам, сегодня Украина имеет лучший тариф по солнечной энергетике – 15-16 евроцентов за 1 кВт.

По материалам РБК-Украина
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