Налог на выведенный капитал: как это работает и почему МВФ против

Петр Порошенко, а также ряд народных депутатов выступили с предложением о том, чтобы уже с 2019 года отменить налог на прибыль. При этом его предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу.

Вместе с тем, согласно подготовленному законопроекту, прибыль, инвестированная в развитие производства и улучшение условий труда наемных работников, налогообложению не подлежит.

Как разъяснила “Сегодня” один из инициаторов законопроекта, глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал означает, что базой налогообложения для предприятий станет не прибыль, а дивиденды и приравненные к ним доходы, такие как роялти и проценты.

Предполагается, что дивиденды обложат налогом по ставке 15%, а приравненные к ним платежи — по ставке 20%. Напомним, сейчас налог на прибыль равен 18%.

По словам президента Петра Порошенко, так должна быть ликвидирована коррупционная схема администрирования налогов.

Вместе с тем, и сама Южанина, и в Администрации президента (АП), и в Минфине признают, что в первые год-два функционирования нового налога бюджет недополучит 30-40 млрд грн (до 4% доходов казны), и лишь потом, когда бизнес “раскрутится” и выйдет из тени, потери будут перекрыты за счет роста производства.

Кроме того, такая налоговая инициатива насторожила и Международный валютный фонд (МВФ).

Как рассказал замглавы АП Дмитрий Шимкив, 7 марта законопроект должны были внести на рассмотрение Верховной Рады, однако в своем письме МВФ настоял на пересмотре некоторых норм документа.

В частности, по словам замглавы АП, Фонд попросил пересмотреть механизм компенсации потери доходов госбюджета при введении новой модели налогообложения прибыли.

Кроме того, МВФ предупредил, что поспешное принятие парламентом законопроекта о налоге на выведенный капитал повлияет на сроки пересмотра программы сотрудничества с Украиной – и, таким образом, получения очередного транша.

“У нас есть серьезная озабоченность по поводу потери доходов, которая при отсутствии … компенсирующих мер еще больше подорвет одну из основных целей поддерживаемой МВФ программы: обеспечить финансовую устойчивость. С этим предложением было бы очень сложно убедить Исполнительный совет МВФ в том, что налогово-бюджетная политика Украины останется на правильном пути, чтобы уменьшить ее еще высокий уровень государственного долга и поставить государственные финансы на надежную и устойчивую основу. Таким образом, представление этого предложения приведет нас к тому, что мы не сможем завершить рассмотрение ожидающей программы. Поэтому мы настоятельно призываем вас не представлять этот законопроект в парламент”, – процитировал Шимкив письмо МВФ.