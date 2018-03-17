Экспорт яблок из Украины почти в 10 раз превышает импорт

Украина за 7 месяцев сезона-2017/18 экспортировала почти в 10 раз больше яблок, чем импортировала за тот же период.

Таким образом, с июля по январь украинские компании отгрузили на внешний рынок 21 тыс. тонн яблок, тогда как объем закупок импортной продукции в тот же период составил всего 2,2 тыс. тонн. Причем стоит отметить, что Украина уже экспортировала наибольший объем яблок за последние 6 сезонов.

Напомним, в последний раз свыше 20 тыс. тонн яблок страна отгрузила только за весь сезон-2011/12. Тогда украинские экспортеры реализовали на внешнем рынке 25 тыс. тонн.

Основными покупателями в сезоне-2017/18 выступили такие страны, как Беларусь, Австрия и Венгрия. Так, белорусские компании за 7 месяцев закупили 11 тыс. тонн яблок, или 52% от общего экспорта, а на долю Австрии и Венгрии пришлось 6,6 и 1,6 тыс. тонн соответственно.

Напомним, в июле-январе 2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс. тонн яблок. Это в 9 раз больше, чем за аналогичный период сезона 2016/17 года. Для сравнения, за указанный период сезона 2016/17, экспорт украинского яблока в ЕС едва превышал тысячу тонн. Причем в данном случае речь шла о фруктах для дальнейшей переработки.

Главным покупателем украинского яблока все еще остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.