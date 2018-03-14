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В Москве похитили $1 миллион из пункта обмена валют

В Москве похитили $1 миллион из пункта обмена валют

Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина планировал обменять доллары на рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.

По данному факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», – сказала Волк.

В отношении задержанных – 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По материалам Комментарии
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