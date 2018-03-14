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Страны G20 решили бороться с недобросовестной торговлей

Страны G20 решили бороться с недобросовестной торговлей

В Буэнос-Айресе (Аргентина) 19-20 марта пройдет встреча министров финансов стран большой двадцатки (G20), на которой они собираются обсудить риски глобальной торговли. Об этом свидетельствует подготовленный проект коммюнике, сообщает Reuters.

Как отмечается, мировые финансовые лидеры возьмут на себя обязательство бороться с недобросовестной торговлей и уделят внимание правилам глобальной торговли на встрече 20 марта, поскольку Соединенные Штаты вызвали угрозу глобальной торговой войны из-за введения импортных пошлин на сталь и алюминий.

“Мы подчеркиваем решающую роль основанной на правилах международной торговой системы. Мы настаиваем на важности двусторонних и региональных соглашений, открытых, всеобъемлющих и согласованных с ВТО, и обязуемся работать над тем, чтобы они дополняли многосторонние торговые соглашения”, – говорится в проекте комюнике.

Напомним, Соединенные Штаты Америки разрабатывают предложение по введению пошлин на продукцию из Китая, ущерб от которых для китайского импорта в США может составить около 30 миллиардов долларов в год.

По материалам Корреспондент.net
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