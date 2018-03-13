Увольнение Тиллерсона: реакция американских рынков

Американские рынки разнопланово отреагировали на новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил еще одного лучшего игрока своей команды – госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, на фоне увольнения Тиллерсона индекс доллара, который измеряет доллар против шести других мировых валют, упал до трехдневного минимума. DXY и означал, что S & P 500 открылся более подавленным, чем ожидали раньше трейдеры.

“То, что мы видим здесь, заключается в том, что люди в администрации США с более умеренной линией мышления вытесняются, поэтому это добавляет беспокойства о том, что здесь происходят более радикальные сдвиги”, – сказал руководитель стратегии макросов Рабобанка Элвин де Гроот.

10-летняя доходность Казначейства США упала на 3 базисных пункта и в последний раз торговалась на уровне 2,84% US10YT = RR, что также снижалось из-за замедления инфляции. Индекс акций MSCI All-Country World, который отслеживает долю в 47 странах, был на 0,1% выше к 1305 GMT, а европейские акции немного снизились. Мировой индекс восстановил примерно половину своих потерь, понесенных в результате взрыва в запасах в феврале. Продажа произошла на фоне усиления цифр заработной платы в США, которые, как опасались инвесторы, могут влиться в инфляцию и подтолкнуть центральный банк США к более быстрым темпам ужесточения денежно-кредитной политики. Подводя свои прогнозы глобального роста, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что ФРС, вероятно, придется повышать процентные ставки четыре раза в этом году по мере роста инфляции.