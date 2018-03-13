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В Лондоне нашли мертвым бизнес-партнера Березовского

В Лондоне нашли мертвым бизнес-партнера Березовского

В Лондоне в его собственном доме нашли мертвым российского бизнесмена Николая Глушкова, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, тело 68-летнего Глушкова нашли родственники в ночь на понедельник. Причина смерти пока не известна.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании “Аэрофлот” и компании “ЛогоВАЗ” Березовского.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Великобританию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище.

В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

По материалам Сегодня
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