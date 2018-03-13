Toshiba показала умные очки на Windows

Компания Toshiba представила умные очки, предназначенные для инженеров и работников производств. Они работают в паре с подключаемым через провод компактным компьютером с Windows 10, который может выводить на экран гарнитуры документы, инструкции, а также видеозвонки. Носимый модуль с экраном можно закреплять не только на очки, но и, к примеру, на защитную каску, сообщает The Verge.

Существует уже немало прототипов и даже серийно выпускаемых умных очков. Например, одни из самых известных умных очков Google Glass были представлены еще в 2012 году. Тем не менее, за несколько лет они так и не смогли стать популярными. Многие из таких очков имеют лишь базовые функции, такие, как показ уведомлений и подсказок по маршруту, занимают много места и стоят слишком дорого для массового спроса. Из-за этого некоторые производители стали создавать умные очки, адаптированные для коммерческого использования.

Например, летом 2017 года Google представила новую версию Google Glass, предназначенную для использования на производстве, также подобные очки для промышленного применения выпускает Epson. Теперь свои промышленные умные очки AR100 представила японская компания Toshiba.

По сути, это носимый модуль с экраном, который можно закрепить не только на очках, но и на защитной каске или головной повязке. На конце модуля установлен экран с диагональю около четверти дюйма и разрешением 640 на 360 пикселей. Помимо этого в очках установлено несколько датчиков, GPS-приемник, камера, микрофон, динамик и индикаторный светодиод.