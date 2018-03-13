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Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС

Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС

В 2017 году Украина экспортировала 163 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

Таким образом, за год Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 41,9%.

Второе место в мире принадлежит Гонконгу. В 2017 году Гонконг экспортировал 148 тыс. тонн мяса птицы в страны Євроюза. Замыкает тройку лидеров Гана с показателем экспорта мяса птицы в 135 тыс. тонн.

Международные эксперты прогнозируют в Украине ключевую роль на рынке птицы в ЕС.

“Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в ЕС. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС”, — говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы “Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС”.

По материалам УНН
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