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Лагард высказалась об опасности криптовалют

Лагард высказалась об опасности криптовалют

Международный валютный фонд может получить центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют. Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард.

По её словам, несмотря на развитость цифровых валют в наше время, этот рынок по-прежнему имеет свои риски. В частности, криптовалюты могут быть использованы для отмывания средств либо финансирования терроризма.

“Другой областью риска является финансовая стабильность. Рынок криптовалют растет рекордными темпами, однако его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости”, – отметила Лагард.

Среди прочего Лагард отметила, что для предотвращения вышеуказанных рисков необходимо принимать определенные меры и МВФ готов стать координатором в данном вопросе.

По материалам Hubs
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