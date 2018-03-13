Лагард высказалась об опасности криптовалют

Международный валютный фонд может получить центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют. Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард.

По её словам, несмотря на развитость цифровых валют в наше время, этот рынок по-прежнему имеет свои риски. В частности, криптовалюты могут быть использованы для отмывания средств либо финансирования терроризма.

“Другой областью риска является финансовая стабильность. Рынок криптовалют растет рекордными темпами, однако его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости”, – отметила Лагард.

Среди прочего Лагард отметила, что для предотвращения вышеуказанных рисков необходимо принимать определенные меры и МВФ готов стать координатором в данном вопросе.