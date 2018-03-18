Украина второй год подряд оказалась в Топ-10 стран с самым развитым электротранспортом

К удивлению всего мира наша страна вновь, как и в 2016 году, попала в престижный международный рейтинг стран с самыми высокими темпами развития современного и перспективного вида транспорта.

Украина заняла девятое место в Топ-10 стран с самыми высокими темпами развития электротранспорта. Международный рейтинг Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2017 Edition подготовила компания InsideEV.

По сравнению с 2016 годом наша страна опустилась на четыре ступени – тогда Украина заняла пятое место, уступив лишь Исландии, Швеции, Норвегии и Китаю.

По итогам прошлого года места с первого по восьмое заняли Китай, Норвегия, Швеция и США (поделили 3-4 места), Япония и Южная Корея (5-6), Исландия, Германия. Франция заняла 10-е место.

Авторы рейтинга отметили, что Украина стала настоящей неожиданностью, когда попала в пятерку государств, которые “обеспечивают глобальную революцию электротранспорта”. Наша страна, по мнению экспертов, подала пример другим странам, как можно приобщиться к прогрессу, невзирая на довольно низкий уровень жизни.

В 2017 году примерно половина электромобилей, которые ездили по украинским дорогам, это были подержанные Nisan Leaf преимущественно из США. В прошлом году в нашей стране продажи электрокаров выросли почти вдвое, с 2,6 тыс. до примерно 4,6 тыс. Весомый вклад обеспечил кпупный заказ Национальной полиции на 635 новых Mitsubishi Outlander PHEV.