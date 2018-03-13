Украина сделала шаг для избежания двойного налогообложения с Нидерландами

Министр финансов Александр Данилюк и Государственный секретарь минфина Нидерландов Менно Снил подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Нидерландами для избежания двойного налогообложения.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Договоренность направлена ​​на предотвращение уклонения от уплаты налогов и одновременно уменьшение давления на законопослушных плательщиков.

Так, протокол предусматривает увеличение размера ставки налогообложения – с 2% до 5%, а также налогообложение дивидендов по ставке 5% – если фактическим владельцем дивидендов является компания (иная чем партнерство), которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, которая выплачивает дивиденды и 15%.

Кроме того, сотрудничество обеспечит обмен налоговой информацией между Украиной и Нидерландами.