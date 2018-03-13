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Apple продолжает бить рекорды по капитализации

Apple продолжает бить рекорды по капитализации

Уровень капитализации американской корпорации Apple достиг исторического рекорда, превысив 925 миллиардов долларов, следует из данных торгов.

В понедельник стоимость акций компании поднималась до рекордной отметки в 182,39 доллара, а по итогам торгов бумаги подорожали почти на 1%.

С учетом того, что в обращении находится около 5,074 миллиарда акций, капитализация достигала 925,45 миллиарда долларов.

По этому показателю Apple опережает Alphabet (холдинговая компания Google), ритейлера Amazon и IT-гиганта Microsoft.

Удорожание бумаг корпорации произошло на фоне рекордного роста американского индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входит Apple.

В понедельник корпорация также объявила о покупке сервиса Texture, который специализируется на продаже подписок на цифровые издания.

Справка Finance.ua:

  • Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном.
  • Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния.
  • Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, “умных часов” и программного обеспечения.
По материалам ПРАЙМ
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