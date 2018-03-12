"Нафтогаз" от России требует еще 8 млрд долларов

“Нафтогаз” в рамках иска в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге о захвате Россией активов в Крыму требует уже $8 млрд. Об этом заявил главный коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, пишет Сегодня.
По его словам, указанная сумма учитывает проценты.
“Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как [их] забрать. $5 млрд было без процентов, $8 млрд – с ожидаемыми процентами”, – отметил Витренко.
Напомним, в сентябре 2017 года “Нафтогаз Украины” подал иск против России за Крым. Тогда Витренко оценивал сумму иска в $5 млрд без процентов и в $7 млрд с учетом процентов.“Нафтогаз” требует возмещения за захват:
наземной и транспортной инфраструктуры, в частности, газотранспортной системы полуострова с Глебовским подземным хранилищем газа (ПХГ), в котором на момент аннексии находилось 600 млн куб. м газа;
90 морских газовых и нефтяных скважин;
восьми морских стационарных платформ;
восьми блоков-кондукторов;
370 км морских газовых трубопроводов;
31 плавсредства, из которых четыре – буровые платформы.
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