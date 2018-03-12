"Нафтогаз" от России требует еще 8 млрд долларов

“Нафтогаз” в рамках иска в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге о захвате Россией активов в Крыму требует уже $8 млрд. Об этом заявил главный коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, пишет Сегодня.

По его словам, указанная сумма учитывает проценты.

“Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как [их] забрать. $5 млрд было без процентов, $8 млрд – с ожидаемыми процентами”, – отметил Витренко.

Напомним, в сентябре 2017 года “Нафтогаз Украины” подал иск против России за Крым. Тогда Витренко оценивал сумму иска в $5 млрд без процентов и в $7 млрд с учетом процентов.

“Нафтогаз” требует возмещения за захват:

наземной и транспортной инфраструктуры, в частности, газотранспортной системы полуострова с Глебовским подземным хранилищем газа (ПХГ), в котором на момент аннексии находилось 600 млн куб. м газа;

90 морских газовых и нефтяных скважин;

восьми морских стационарных платформ;

восьми блоков-кондукторов;

370 км морских газовых трубопроводов;

31 плавсредства, из которых четыре – буровые платформы.

Справка Finance.ua:

«Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.

1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС . После чего компания «Нафтогаз украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».