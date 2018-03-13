Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 54 0

Профсоюзы будут привлекать к продаже крупных объектов - ФГИУ

Профсоюзы будут привлекать к продаже крупных объектов - ФГИУ

Фонд государственного имущества будет привлекать к продаже крупных объектов представителей профсоюзов предприятий и специалистов из профильных министерств.

Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“Соответствующий приказ Фонда направлен на согласование в Министерство юстиции. В состав аукционной комиссии будут привлекаться сотрудники не только Фонда, но и профильных министерств, самого общества и с правом совещательного голоса представители профсоюзных организаций”, – отметил он.

Как пояснил Трубаров, участие, в частности, профсоюзов нужно для того, чтобы снять напряжение в трудовых коллективах.

“Работники, помня негативный опыт приватизации 90-х годов, боятся, что после продажи предприятия их сократят. Для того, чтобы трудовые коллективы знали об условиях продажи, понимали, как предприятие будет развиваться после приватизации, сколько привлечено инвестиций, и главное – были уверены, что их никто не уволит и не ухудшит условия труда, в состав комиссии будут приглашаться профсоюзы”, – отметил глава Фонда госимущества.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018