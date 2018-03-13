Профсоюзы будут привлекать к продаже крупных объектов - ФГИУ

Фонд государственного имущества будет привлекать к продаже крупных объектов представителей профсоюзов предприятий и специалистов из профильных министерств.

Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“Соответствующий приказ Фонда направлен на согласование в Министерство юстиции. В состав аукционной комиссии будут привлекаться сотрудники не только Фонда, но и профильных министерств, самого общества и с правом совещательного голоса представители профсоюзных организаций”, – отметил он.

Как пояснил Трубаров, участие, в частности, профсоюзов нужно для того, чтобы снять напряжение в трудовых коллективах.

“Работники, помня негативный опыт приватизации 90-х годов, боятся, что после продажи предприятия их сократят. Для того, чтобы трудовые коллективы знали об условиях продажи, понимали, как предприятие будет развиваться после приватизации, сколько привлечено инвестиций, и главное – были уверены, что их никто не уволит и не ухудшит условия труда, в состав комиссии будут приглашаться профсоюзы”, – отметил глава Фонда госимущества.