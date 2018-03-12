Межбанк: гривна укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 25,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 16,91 коп., оказавшись на уровне 25,9246 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 марта с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 25,93/26,97, а через 5 минут оказался на цифре 25,90/25,95 UAH/USD.
В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.
Стали известны параметры валютного аукциона: объем – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.
Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 25,90/25,95 UAH/USD, и «американец» не покидал эти уровни до 10.40 Киева, когда «американец» ограничился сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до появления первых цифр результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.
К 11.40, индицируя наличие «неудачников» аукциона, вернувшихся на рынок со своими оферами СКВ, цена «американца» просела к 25,88/25,91 UAH/USD.
Вскоре стали известны все параметры состоявшегося аукциона: было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн. Средневзвешенный курс составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) – 25,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.
Доллар на межбанке спокойно воспринял сводку, оставаясь на уровне 25,88/25,92 UAH/USD по состоянию на 12.25 Киева.
Около 13.00 игроки ушли на обеденный перерыв, сопровождаясь незначительным подорожанием «американца» – 25,90/25,92 UAH/USD. Эти уровни цен были действующими до 13.25, после чего единичные продажи СКВ понизили ее цену до 25,89/25,92 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 25,89/25,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 12 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9246 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,8900 / 25,9200
евро – 31,8400/ 31,18790
российский рубль – 0,4547 / 0,4558
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2321/ 1,2323
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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