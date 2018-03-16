Василий Голян: почему больше ренты за газ, нефть и янтарь должно поступать в местные бюджеты?

Во многих странах мира рента, которая взимается за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (минерально-сырьевая рента), направляется в Фонды будущего или Фонды стратегического развития, а также значительный ее процент распределяется для удовлетворения текущих потребностей населения страны – владельца полезных ископаемых.

Это в первую очередь касается стран, которые имеют значительные запасы ископаемых углеводородов, и стран, где добыча данной составляющей топливно-энергетических ресурсов характеризуется низким уровнем удельных затрат.

Украина не имеет больших запасов углеводородов, поэтому, учитывая высокую энергоемкость производства промышленной продукции, вынуждена импортировать различные виды энергоносителей.

Поэтому потенциал привлечения минерально-сырьевой ренты в бюджеты разного таксономического уровня значительно меньше, чем в странах, которые являются лидерами по объемам добычи нефти и газа.

Несмотря на это, в Украине есть значительные запасы горнорудных ресурсов, что позволило сформировать мощнейший горно-металлургический комплекс, который выступил структурообразующим ядром многих финансово-промышленных групп в стране.

Высокий уровень концентрации капитала в рентоностных отраслях (добывающие отрасли, переработка горнорудных ресурсов) обеспечивался путем неэквивалентного присвоения минерально-сырьевой ренты в связи с ножницами цен на мировом и отечественном рынках горнорудного сырья и продуктов его переработки при более низких по сравнению со странами развитого капитализма ставках рентной платы.

В 2017 г. в Сводный бюджет Украины поступило 44,98 млн грн рентной платы за пользование недрами, что на порядок больше соответствующего показателя 1999-2012 гг., почти в 14 раз больше, чем в 2012 г.., в 2,3 раза больше показателя 2014 (см. рис. 1).

Значительный рост поступлений рентной платы за пользование недрами в 2013 г. по сравнению с предыдущими годами связан с тем, что именно с этого года составной частью общего объема рентной платы (до 2015 года) за пользование недрами выступает рентная плата за добычу нефти и газа.

Это соответствующим образом также повлияло и на динамику удельного веса рентной платы за пользование недрами в общем объеме рентной платы за специальное использование природных ресурсов.

В 1999 году минерально-сырьевая рента в общем объеме природно-ресурсной ренты составила 3,0%, в 2008 – 12,8%, а в 2017 – 88,0%.

Интенсивный рост доли минерально-сырьевой ренты в общих поступлениях природно-ресурсной ренты в Сводный бюджет Украины также связан с тем, что с 2015 г. плата за землю была переведена в категорию «местные налоги» как составляющая налога на имущество.

В последние годы с учетом всех перечисленных перераспределений соответствующих составляющих природно-ресурсной ренты наблюдается повышение уровня концентрации минерально-сырьевой ренты в Государственном бюджете Украины, а не в местных бюджетах.

В 2007-2010 гг. объем минерально-сырьевой ренты, которая поступала в местные бюджеты, колебался в пределах 70-195 млн грн, что соответственно составило 11,8-15,9% от ее поступлений в Сводный бюджет Украины (см. рис. 2).

Переломным моментом в распределении минерально-сырьевой ренты в Государственный и местные бюджеты стали 2011 и 2012 годы, когда удельный вес поступлений в местные бюджеты в общих поступлениях в Сводный бюджет Украины составил соответственно 53,8 и 53,5%.

В 2013-2017 гг. вновь состоялся структурный перегиб по повышению удельного веса поступлений минерально-сырьевой ренты в Государственный бюджет Украины, поэтому доля местных бюджетов в общих поступлениях в Сводный бюджет Украины колебалась в интервале 2,5-8,5% (в абсолютном выражении поступления минерально-сырьевой ренты в местные бюджеты в 2013-2017 гг. составляли 1019-1421 млн грн).

Структура поступлений рентной платы за пользование недрами в Сводный бюджет Украины в 2017 г. показала, что основными составляющими поступлений природно-ресурсной ренты в бюджеты всех уровней являются рентные платежи за пользование недрами для добычи природного газа и нефти. Доля которых соответственно составляет 73,5% и 10,5%. Рентная плата за пользование недрами для добычи газового конденсата – 6,8%.

В условиях углубления децентрализации, в частности объединения территориальных громад, минерально-сырьевая рента должна стать более весомым источником наполнения местных бюджетов.

Определенные спорадические шаги в направлении повышения доли зачислений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в местные бюджеты уже были сделаны в конце 2016 г.

Согласно Закону Украины №1793-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата», 5% рентной платы за добычу углеводородов будет направляться в местные бюджеты. Закон вступил в силу с января 2018 г.

Заинтересует ли такой процент отчислений ренты за добычу углеводородов в местные бюджеты органы местного самоуправления развивать индустрию добычи полезных ископаемых на принадлежащих им территориях? Это покажут результаты администрирования минерально-сырьевой ренты за 2018 г. и сдвиги в части модернизации производственно-технических комплексов в сфере недропользования.

В условиях массового объединения территориальных громад с идентификацией их границ и возможной передачей сельскохозяйственных земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность формируются благоприятные территориальные и организационные предпосылки для эффективного использования местного минерально-сырьевого потенциала.

Учитывая это, следует повысить как процент отчислений в бюджеты территориальных громад рентной платы за добычу углеводородов, так и процент отчислений платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2017 г. процент отчислений этой составляющей минерально-сырьевой ренты в местные бюджеты составлял 25%).

Исходя из того, что в 2011 г. 50% рентной платы за пользование недрами за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения направлялось в местные бюджеты, то целесообразно такую практику восстановить в ближайшие годы.

Также в условиях расширения границ территориальных громад целесообразно расширить полномочия местного самоуправления в части добычи полезных ископаемых местного значения и регламентации базы взыскания рентной платы за их добычу.

Учитывая уровень депрессивности территорий, где концентрируется добыча янтаря, и целесообразность повышения заинтересованности местного самоуправления в легализации освоения его запасов, целесообразно повысить долю отчислений янтарной ренты в местные бюджеты, в первую очередь, бюджеты территориальных громад базового уровня.

Наряду с повышением процента отчислений минерально-сырьевой ренты в бюджеты местного самоуправления целесообразно также сформировать законодательную основу для более активного участия территориальных громад в освоении местного минерально-сырьевого потенциала.

Это станет возможным на основе внесении изменений в Закон Украины «О государственно-частном партнерстве», в частности в части определения перечня сделок государственно-частного партнерства, которые могут заключать органы местного самоуправления через созданные ими коммунальные предприятия с субъектами предпринимательской деятельности, специализирующимися на добычи полезных ископаемых.

Нынешняя редакция данного законодательного акта слишком обобщенно представляет возможности территориальных громад относительно ведения хозяйственной деятельности на основе установления партнерских отношений с субъектами предпринимательства.

Василий Голян, директор Европейского аналитического центра